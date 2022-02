Durach-Pläne stoßen im Todtenweiser Gemeinderat auf Ablehnung

Eine Bauvoranfrage der Konservenfabrik Durach sorgt für Diskussionen im Todtenweiser Gemeinderat. Eine Lösung müssen beide Seiten nun erst suchen.

Die Gemeinde Todtenweis und die Konservenfabrik Durach pflegen ein nicht immer einfaches Verhältnis. Das zeigte sich einmal mehr am Mittwoch im Gemeinderat, als ein auf den ersten Blick einfach erscheinender Antrag des Unternehmens auf der Tagesordnung stand. Eine Einigung erzielten beide Seiten dabei noch nicht.

Die Angelegenheit erschien auf den ersten Blick vergleichsweise unkompliziert. Der Gemeinderat sollte über einen Antrag der Firma Durach auf Vorbescheid für die Errichtung von Ausgleichsbehältern und Stellplätzen für Autos und Fahrräder entscheiden. Doch tatsächlich war dieses Thema, bei dem es um die Kapellenstraße in Sand ging, in der Sitzung auch nach einer Stunde noch nicht abgehandelt. Dann wurde, wie von der Verwaltung vorbereitet, neunmal abgestimmt.

Gemeinderat Todtenweis fordert von Durach ein Abwasserkonzept

Einverstanden erklärte sich das Gremium, in dem diesmal Richard Eberle fehlte, mit einer weiteren Zufahrt für die Lechwerke zu einem Verteilerkasten. Ansonsten aber ergab sich bei unterschiedlichen Mehrheiten jeweils ein Nein. Mit einer wichtigen Ausnahme: Die geplanten Rückhaltemaßnahmen beim Abwasser wurden als sehr positiv und notwendig eingestuft. Zunächst aber muss ein Abwasserkonzept mit einer Messstation angefertigt werden, um eine Entlastung der örtlichen Kläranlage zu erreichen. Das weitere Vorgehen soll gemeinsam erörtert werden.

Bürgermeister Konrad Carl hatte wiederholt betont, dass der Gemeinderat nicht so einfach Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes vornehmen könne, denn diese hätten eine Zustimmung zum Durach-Antrag bedingt. Günter Durach senior und junior, die Chefs der Sauerkraut- und Konservenfabrik, erhielten Rederecht. Aus den Reihen des Gemeinderates hieß es mehrere Male, dass Behälter, die eine Höhe von bis zu zwölf Metern aufweisen sollen, nicht ins Ortsbild passen würden. Zu den geplanten neuen Parkmöglichkeiten stellte Carl fest: "Die Parksituation wird nicht signifikant verbessert." Fahrzeuge sollten im Innenbereich des Unternehmens abgestellt werden.

Der Juniorchef versicherte, es gehe aktuell nur um eine rein baurechtliche Anfrage und betonte: "Es darf kein Nachbar schlechter gestellt werden." Der Bürgermeister brachte eine Verlegung der Abwasserleitung in Richtung Norden ins Gespräch. Das würde "fünf Jahre und mehr" dauern, entgegnete ihm der Juniorchef.

Durach-Seniorchef erinnert Gemeinde an Gewebesteuerzahlungen

Konrad Eichner war nicht der einzige, der ein Alternativkonzept forderte, um für die Anwohner das Beste herauszuholen. Ulrich Siegmund äußerte sich so: "Die Gemeinde Todtenweis und die Firma Durach sind auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Wir sollten schauen, dass wir zu einer Lösung kommen." So könne man beispielsweise über ein Grundstück im Osten reden. Der Seniorchef erklärte: "Sie können mit uns reden, wann Sie wollen." Er riet dem Gemeinderat, zu bedenken, wie viel Gewerbesteuer sein Haus im Jahr 2022 an die Gemeinde überweisen werde. Dem Bürgermeister hielt er vor: "Sie wollen mit Gewalt eine Abstimmung mit lauter Ablehnungen herbeiführen." Franz Färber verlangte schriftliche Stellungnahmen von den Nachbarn des Vorhabens.

Auseinandersetzungen zwischen Gemeinde und Unternehmen sind in Todtenweis nichts neues. Auch im Sommer 2020 waren Vorhaben der Firma Durch auf Kritik gestoßen. Damals war es unter anderem um den Aufbau zweier weiterer Sanitärcontainer gegangen.