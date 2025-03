Ehrungen bei Gemütlichkeit Todtenweis

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden bei den Todtenweiser Schützen langjährige Mitglieder von Gauschützenmeister Franz Marb geehrt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund: Jürgen Zörner, 25 Jahre: Alfred Wetzstein, Christian Schwertschlager, Petra Sauer, 40 Jahre: Stilla Helfer, Andreas Hofer, Erna Schwarz, Roland Wackerl, Stefan Bachmeir, Gerhard Brugger. Weiter wurden vom Verein geehrt: zehn Jahre in der Vorstandschaft: Philipp Leopold und Alexander Hörmann. Markus Kein schied 2024 nach zwölf Jahren als EDV-Betreuer aus der Vorstandschaft aus und wurde für sein Engagement geehrt. Besonders gewürdigt wurde der ebenfalls 2024 ausgeschiedene Vorsitzende Alois Geierhos für 33 Jahre in der Vorstandschaft. Er begann 1991 als Waffen- und Gerätewart, in der Folge war er zunächst zweiter und dann erster Schatzmeister bevor er erst das Amt des zweiten und dann des ersten Schützenmeisters übernahm.

