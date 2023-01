Ein Leben für die Lederhose: Liselotte Hofer näht sie mit Leidenschaft

Plus Seit Jahrzehnten fertigt die 75-Jährige aus Todtenweis Lederhosen nach Maß an. Auf ihren Tisch kommt nur Hirschleder. Doch bald wird damit Schluss sein.

Liselotte Hofer aus Todtenweis näht Lederhosen nach Maß. Seit Jahrzehnten macht sie das mit Leidenschaft. Mit nunmehr 75 Jahren denkt die Säcklerin allerdings ans Aufhören. Und das hat nicht nur mit ihrem Alter zu tun.