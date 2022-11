Entscheidung über Beiträge für Wasser und Abwasser fällt im Dezember

Plus In einer Bürgerversammlung informiert Todtenweis über die Neukalkulation der Herstellungsbeiträge für Wasserversorgung und Kanal. Das Interesse ist groß.

In der Gemeinde Todtenweis werden die Herstellungsbeiträge für die Entwässerungs- und Wasserversorgungseinrichtungen derzeit neu kalkuliert. Bei einer Bürgerversammlung zu dem Thema war das Interesse groß: Der Saal des Gasthauses Golling war mit rund 110 Besucherinnen und Besuchern fast vollständig gefüllt. Alle Grundstücks- und Hausbesitzer waren dazu eingeladen worden. Als Referent war Michael Schulte von der Kommunalberatung Schulte Röder aus Veitshöchheim vor Ort. Besagte Kommunalberatung hatte 2019 von der Gemeinde der Auftrag für die Neukalkulation erhalten, konnte aber pandemiebedingt erst im Herbst 2021 mit der Bestandsaufnahme in der Gemeinde beginnen.