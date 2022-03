Erste Ukraine-Flüchtlinge sind in Todtenweis angekommen

Im Todtenweiser Pfarrhaus sind bereits Menschen aus der Ukraine untergebracht worden. Im ersten Stock des Rathauses machen Vereine für Schutzsuchende Platz.

Auch in Todtenweis sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine eingetroffen. Bürgermeister Konrad Carl informierte den Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch darüber, dass am Sonntag bereits Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, im Pfarrhaus eine neue Bleibe gefunden haben.

Der Bürgermeister konnte und wollte nicht verhehlen, wie sehr er davon angetan ist, dass die Todtenweiser Bevölkerung auf den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine sehr gastfreundlich reagiert. „Lob an unsere Bürger, die sich sehr gut einsetzen", sagte er. „Unglaublich, wie groß die Bereitschaft ist, Flüchtlinge aufzunehmen.“

Erster Stock im Rathaus ist Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine

Nun will man neben dem Pfarrhaus auch im Rathaus den oberen Stock dafür nutzen. Die Vereine, die dort eigentlich zuhause sind, haben sich bereits einverstanden erklärt. Auch der Gemeinderat stimmte dieser Vorgehensweise zu. Carl weiter: „Ich habe mich um mobile Duschen erkundigt.“ Außerdem will man Betten beschaffen. Über die Ukrainer und Ukrainerinnen, die dem Krieg in ihrer Heimat entflohen sind und nun im Westen des Landkreises Aichach-Friedberg in Sicherheit leben können, sagte Carl: „Die sind höchst traumatisiert, die sind fix und fertig.“

Petra Wackerl wünschte sich, dass Bürgerinnen und Bürger aus ihrer Gemeinde sich dazu bereit erklären, den Flüchtlingen zu helfen. „Wäre gut, wenn sich jemand meldet“, meinte die Zweite Bürgermeisterin. Als Koordinator gilt Konrad Carl.

Lesen Sie dazu auch