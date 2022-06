Flächendeckender Stromausfall: Todtenweis will gerüstet sein

Plus Wie will sich Todtenweis vor einem großen Stromausfall schützen? Bürgermeister Carl sieht auch Privatleute gefordert, für den Ernstfall vorzusorgen.

Wie kann ein effektiver Schutz aussehen, wenn es mal zu einem Stromausfall kommt, der das Attribut "flächendeckend" verdient? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Mittwoch auch der Gemeinderat von Todtenweis. Bürgermeister Konrad Carl rief dazu auf, nicht allein der Landkreis oder die Gemeinde sollten sich mit diesem Szenario befassen, sondern auch die privaten Haushalte. Ihnen riet er, im Vorfeld in erster Linie auf Licht, Getränke und Lebensmittel zu achten.