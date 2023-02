Freiflächen-Photovoltaik bei Sand wird trotz Fragezeichen weitergetrieben

Für die Photovoltaikanlage bei Sand will Todtenweis einen Bebauungsplan erstellen. Das Verfahren stockt. Denn auf dem Areal gefällt es offenbar dem Kiebitz.

Die Realisierung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV) bei Sand zieht sich schon fast zwei Jahre hin. Das Verfahren stockt, weil sich auf dem Areal offenbar gerne der gefährdete Kiebitz aufhält. Obwohl noch immer nicht klar ist, ob eine PV-Anlage dort überhaupt realisiert werden kann, wird der Prozess nun vorangetrieben - auf Risiko des Antragstellers.

Schon im März 2021 hatte der Todtenweiser Gemeinderat beschlossen, für die PV-Anlage unter freiem Himmel einen Bebauungsplan aufzustellen und dafür den Flächennutzungsplan zu ändern. Doch der Bebauungsplan "Am Flutgraben" ist bis heute nicht durch. Die Untere Naturschutzbehörde hat erhebliche Bedenken, weil sich die Fläche in der Vogelschutzkulisse des Kiebitz befindet. Bislang sind die starken Einwände nicht ausgeräumt. Denn die Ergebnisse einer Sonderprüfung in Sachen Artenschutz stehen noch aus.

Das Risiko für die Photovoltaikanlage trägt der Bauherr

Die Fläche liegt südlich der Langweider Straße und westlich des Flutkanals im Ortsteil Sand. Der Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Thematik. Bürgermeister Konrad Carl informierte unsere Redaktion im Nachgang darüber, dass der Gemeinderat trotz der offenen Fragen beschlossen hat, den Bebauungsplan in die nächste Genehmigungsstufe zu schicken: die Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Damit kommt das Gremium einem Wunsch des Antragstellers nach, der nicht noch mehr Zeit verlieren möchte. Ihm ist ebenso klar wie Carl: "Es ist sein eigenes Risiko."

Flächen für die Windkraft: Der Gemeinderat vergab außerdem den Auftrag für die Änderung des Flächennutzungsplanes, um Konzentrationsflächen für die Windkraft auszuweisen. Der Auftrag in Höhe von knapp 13.000 Euro ging an das Büro Opla in Augsburg. Der Bürgermeister ist optimistisch, dass der Zeitrahmen bis Februar 2024 dafür eingehalten werden kann. Denn Todtenweis liegt bereits eine Potenzialstudie vor, auf die die Planer nun aufbauen können.