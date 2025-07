Gartenbauverein erntet Kirschen und Strom

Vor genau einem Jahr setzte der Gartenbauverein Todtenweis ein bemerkenswertes Zeichen in Sachen Klimaschutz und nachhaltiger Energieversorgung: Auf einem gemeindlichen Gebäude am sogenannten „Gruianwesen“ wurde die erste Photovoltaik-Anlage in Form eines Balkonkraftwerks installiert. Es ist die erste ihrer Art nicht nur in Todtenweis, sondern auch unter den 43 Gartenbauvereinen im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Bilanz nach einem Jahr Betrieb kann sich sehen lassen: 403 Kilowattstunden Sonnenstrom wurden erzeugt – kostenlos und umweltfreundlich. Das entspricht einer Einsparung von etwa 120 Euro im Jahr, bei einem aktuellen Strompreis von 0,30 Euro/kWh. Die Anlage selbst kostete rund 230 Euro und wird sich somit bereits nach rund zwei Jahren amortisieren.

Der erzeugte Strom wird direkt vor Ort im Gruianwesen verbraucht, wo sich neben Einrichtungen des Gartenbauvereins auch das Heimatmuseum des Fördervereins 1000Jahre Todtenweis befindet. Zu den versorgten Verbrauchern zählen unter anderem Alarmanlagen, Kühlschränke und Umwälzpumpen der Heizung. Überschüssiger Strom wird kostenlos an den Netzbetreiber weitergeleitet. „Mit dieser kleinen, aber effektiven Anlage möchte der Verein zeigen, wie unkompliziert und günstig der Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien sein kann“, betont der Vorstand des Vereins. Das Projekt soll Mut machen und zur Nachahmung anregen – sowohl bei anderen Vereinen als auch bei Privatpersonen. Doch der Garten bietet noch mehr: Neben der „Ernte“ von Sonnenstrom werden hier auch Kirschen geerntet, die frei zugänglich sind. Alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner sind eingeladen, sich daran zu bedienen und den Garten zu genießen.

