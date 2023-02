Todtenweis

Gemeinde Todtenweis schützt Mitarbeiter ihres Fahrdienstes Theo

Ehrenamtliche halten den Fahrdienst Theo in Todtenweis am Laufen.

Plus Ein Ehrenamtlicher des Fahrdienstes ist etwas zu schnell gefahren und wird erwischt. Die Gemeinde bezahlt die Strafe. Der Bürgermeister nimmt ihn in Schutz.

Von Carmen Jung

Der Fahrdienst Theo gilt als Erfolgsgeschichte und ist in Todtenweis längst zu einer wichtigen Institution geworden. Ehrenamtliche sorgen mit einem von der Gemeinde gestellten Auto dafür, das ältere Menschen mobil bleiben und so länger selbstständig in den eigenen vier Wänden leben können. Bürgermeister Konrad Carl hat deshalb einen der Mitarbeiter in Schutz genommen, als er ein Verwarngeld zahlen sollte, weil er etwas zu schnell gefahren ist.

