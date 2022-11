Todtenweis

vor 31 Min.

Gemeinderat Todtenweis lehnt Bauen an der Langweider Straße ab

An der Langweider Straße in Sand darf vorerst nicht gebaut werden.

Plus Eine Voranfrage für ein Grundstück in Sand stößt im Gemeinderat auf wenig Gegenliebe. Anders sieht das mit einer Maschinenhalle östlich der Staatsstraße aus.

Von Thomas Weinmüller Artikel anhören Shape

Soll die Gemeinde Todtenweis das Bauen an der Langweider Straße in Sand ermöglichen? Mit dieser Frage setzte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auseinander, als ihm ein Antrag auf Vorbescheid für den Neubau eines Einfamilienhauses und einer Maschinenhalle für Geräte und Fahrzeuge vorlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen