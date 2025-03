In Todtenweis geht die Bauflaute zu Ende

Der Bau von Häusern ist in Todtenweis in letzter Zeit fast zum Erliegen gekommen. Im vergangenen Jahr gingen bei der Gemeinde lediglich drei Anträge für ein Wohnhaus ein, 2017 waren es noch elf. Diese Flaute dürfte nun enden. Bei der Bürgerversammlung am Mittwoch informierte Bürgermeister Konrad Carl unter anderem über den Stand beim neuen Baugebiet Am Kabisbach. Dort können Bauplätze erworben werden

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Konrad Carl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis