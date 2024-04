Todtenweis

06:00 Uhr

In Todtenweis kommen nicht alle Kinder im Kindergarten unter

Plus Ab September werden ein paar Kinder keinen Platz in der Tagesstätte finden. Sie ist "komplett voll". Trotzdem hat Bürgermeister Carl noch eine Hoffnung.

Von Johann Eibl

Es bleibt dabei: Wenn im September das neue Kindergartenjahr beginnt, werden ein paar Kinder aus der Gemeinde Todtenweis keinen Platz in der Kindertagesstätte vor Ort erhalten. Dieses Thema war bei der Sitzung des Gemeinderats vor vier Wochen ebenso angesprochen worden wie acht Tage danach bei der Bürgerversammlung. Am Mittwoch musste Bürgermeister Konrad Carl im Gemeinderat nun mitteilen, dass seine Bemühungen in dieser Richtung ohne Erfolg geblieben sind.

Beim Gespräch mit dem Träger des Kindergartens befand sich Bürgermeister Carl in Begleitung seiner Vertreterin Petra Wackerl.

Carl berichtete: "Alles ist regelkonform abgelaufen, es werden nur Todtenweiser Kinder untergebracht. Aber wir sind komplett voll. Es ist schade." Abhilfe könnte man nur mit der Bildung einer weiteren Gruppe schaffen. Das lässt sich aber auf die Schnelle nicht umsetzen. Denn es fehlt nicht nur ein Raum, sondern es steht auch das dafür nötige Personal nicht zur Verfügung.



