Todtenweis

06:30 Uhr

Kanal, Wasser, Straße: Gemeinderat gibt Planung in Auftrag

In der St.-Ulrich-Straße in Todtenweis muss der Kanal erneuert werden, ebenso die Wasserleitung. Dann folgt der Straßenausbau. Der Gemeinderat hat den Planungsauftrag vergeben.

Von Claudia Bammer

In der St.-Ulrich-Straße in Todtenweis stehen größere Arbeiten an. In einem Teil der Straße muss die Wasserleitung erneuert werden, ebenso der Kanal. Anschließend folgt der Straßenbau. Den Planungsauftrag dafür hat der Gemeinderat Todtenweis in seiner Sitzung am Mittwochabend vergeben, wie Bürgermeister Konrad Carl auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

