Kindergartengebühren in Todtenweis werden deutlich steigen

Eltern, die Buben und Mädchen ins Kinderhaus St. Ulrich und Afra in Todtenweis schicken, sollten sich auf deutlich steigende Beiträge einstellen. Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit der Angelegenheit. Wie hoch die neuen Sätze ab dem 1. September ausfallen werden, das blieb diesmal noch offen. Vor einer Entscheidung soll erst der Träger, das Kita-Zentrum St. Simpert, eine detaillierte Rechnung vorlegen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergartengebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis