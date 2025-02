Ludwig Grammer erhält das Ehrenkreuz in Silber

Eine besondere Ehrung nahm Kreisbrandrat Christian Happach im Rahmen der Generalversammlung der Feuerwehr Todtenweis vor. Ludwig Grammer erhielt das Ehrenkreuz in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Aichach-Friedberg. Grammer trat 1993 in die Feuerwehr Todtenweis ein. Bereits 1999 wurde er als zweiter Schatzmeister und später als Schriftführer in die Vorstandschaft berufen. Dieser Vorstandschaft stand er von 2010bis 2025 in drei Amtszeiten als Vorsitzender vor. In seiner Amtszeit wurde unter anderem das neue Feuerwehrhaus gebaut, die Vereinsfahne restauriert und das 125-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Mit dieser Auszeichnung möchte der Verein sich bei Ludwig Grammer für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Vereins bedanken.

