Mülltonne brennt in Todtenweis und beschädigt die Straße

Aus noch ungeklärten Gründen hat am Samstag gegen 23 Uhr eine Mülltonne in der Schulstraße gebrannt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Ursache.

Ein Mülltonnenbrand in Todtenweis hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, geriet die Mülltonne in der Schulstraße gegen 23 Uhr aus ungeklärten Gründen in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Mülltonne wurde bei dem Brand jedoch zerstört und der Teer der Straße kam zum Schmelzen. Deshalb muss laut Bauhof die Straße an dieser Stelle instand gesetzt werden muss. Die Polizei bittet unter 08251/89890 um Hinweise, die auf die Brandursache oder eventuelle Täter schließen lassen. (AZ)