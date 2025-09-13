Neue Sportangebote beim Freizeitsport Todtenweis

Das neue Sportjahr beginnt beim Freizeitsport Todtenweis mit einem besonders vielfältigen Angebot. Der Verein hat sein Programm in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert und bietet mittlerweile 17 verschiedene Trainingsstunden für unterschiedliche Altersgruppen, Fitnesslevel und Bedürfnisse an. Ob Kinder- und Eltern-Kind-Turnen, Fitness für Männer und Frauen, Pilates, Cardio-Workout, Step & Dance-Aerobic oder Funktional Fitness – für jeden Geschmack und jedes Trainingsziel ist etwas dabei. Auch der „Dynamic Flow“-Kurs, eine sanfte Bewegungsform mit Elementen aus dem Yoga, erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Neu im Programm gibt es Wirbelsäulengymnastik sowie ab Dezember Stuhl-Yoga für Seniorinnen und Senioren. Mit diesem Angebot richtet sich der Verein gezielt auch an ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ihre Beweglichkeit und ihr Wohlbefinden auf schonende Weise fördern möchten. Alle Kurse werden von qualifizierten und regelmäßig fortgebildeten Übungsleiterinnen geleitet. Zudem steht den Teilnehmenden ein breites Sortiment an modernen Trainingsgeräten zur Verfügung, dass ein abwechslungsreiches und effektives Training ermöglicht.

