Parkbuchten, aber keine Bäume im Todtenweiser Baugebiet

Plus Im Gemeinderat wird über die Erschließungsplanung für das neue Baugebiet "Am Kabisbach" intensiv diskutiert. Ein neuer Mobilfunkmast ist ebenfalls Thema.

Die Erschließungsplanung für das neue Baugebiet "Am Kabisbach" und vor allem die Begrünung verursachten größere Diskussionen im Gemeinderat Todtenweis. Selbst bei der Formulierung der Varianten zur Abstimmung musste noch an der genauen Formulierung gefeilt werden, um zu einem klaren Beschluss zu kommen. Auf dem Gelände südlich der Raiffeisenstraße und westlich vom Hof Gschossmann sollen voraussichtlich sieben Bauplätze entstehen.