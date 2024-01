Todtenweis

vor 1 Min.

Plakatwildwuchs: Todtenweis verzichtet auf Verordnung

In mehreren Kommunen, wie in Thierhaupten, gibt es eine Plakatierungsverordnung und Gemeinschaftstafeln vor Wahlen. Damit soll der Wildwuchs eingedämmt werden.

Plus Wahlwerbung nur auf Gemeinschaftstafeln? Die Verwaltung in Aindling sieht die Regelung in Thierhaupten kritisch. Die Gemeinde investiert in die Sanierung des Kirchturms von St. Ulrich und Afra.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

In der Marktgemeinde Thierhaupten gilt seit Längerem eine Plakatierungsverordnung. Auf Tafeln, die vom Bauhof aufgestellt wurden, darf speziell vor Wahlen geworben werden. Vor einigen Wochen hatte Gemeinderat Konrad Eichner angeregt, an diesem Beispiel sollte sich die Nachbargemeinde Todtenweis orientieren. Doch dazu wird es nicht kommen. In der ersten Sitzung des neuen Jahres beschloss der Gemeinderat, keine Verordnung dieser Art zu erlassen. Dagegen stimmten vier Mitglieder des Gremiums, neben Eichner auch noch Zweite Bürgermeisterin Petra Wackerl sowie Bernhard Riß und Ulrich Siegmund.

Verwaltung: Parteien dürfen vor Wahlen Reklame für sich machen

Bürgermeister Konrad Carl wollte in einem Telefonat mit seinem Kollegen Toni Brugger erfahren, welche Erfahrungen man in Thierhaupten mit dieser Verordnung gemacht hat. Dazu kam es unmittelbar vor der Sitzung nicht mehr, wie er berichtete. Auch im Rehlinger Gemeinderat war die Plakatierung vor Kurzem ein Thema. Die Verwaltung in Aindling hatte die Vorgehensweise von Thierhaupten näher geprüft und als kritisch eingestuft. Demnach besteht für private oder gewerbliche Werbung auf öffentlichem Verkehrsraum kein Rechtsanspruch. Politischen Parteien oder Wählergruppen muss vor Wahlen oder Volksbegehren und Volksentscheiden eine angemessene Möglichkeit eingeräumt werden, um für sich Reklame zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen