Polizei: Einbruch in Sand, Einbruchsversuch in Pertenau

Innerhalb weniger Stunden gibt es zwei Einbrüche im Landkreisnorden. Einmal ist ein Unternehmen das Ziel. Bei einem Wohnhaus hält die massive Eingangstür stand.

Einen Einbruch und einen Einbruchsversuch innerhalb weniger Stunden am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag meldet die Aichacher Polizei.

Im Todtenweiser Ortsteil Sand drang laut Polizei eine bislang unbekannte Person zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in ein gewerbliches Anwesen in der Straße „Lechfeldwiesen“ ein. Sie hebelte hierfür ein Fenster auf und verschaffte sich dadurch Zutritt in das Objekt. Laut derzeitigen Ermittlungserkenntnissen durchsuchte der Täter oder die Täterin mehrere Zimmer beziehungsweise Büromöbel, flüchtete jedoch ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro.

Einbrecher scheitert an der Tür

Im Pöttmeser Ortsteil Pertenau versuchte wenige Stunden zuvor eine ebenfalls unbekannte Person am Mittwochabend zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hier versuchte der Täter, eine Tür zum Anwesen aufzuhebeln, wie die Polizei berichtet. Die massive Eingangstüre hielt den Hebelversuchen allerdings Stand, so dass der oder die Unbekannte nicht in das Haus gelangen konnte und ebenfalls ohne Beute flüchtete. Durch die Hebelversuche entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise. (bac)