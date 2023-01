Premiere für den "dalketen Bua" in Todtenweis

Plus Die Todtenweiser Landjugend feiert mit ihrem neuen Stück "Der dalkete Bua" eine gelungene Premiere. Zwei Aufführungen stehen noch im Kalender.

Ein voller Erfolg war die Premiere der Theaterguppe der Todtenweiser Landjugend mit dem Stück "Der dalkete Bua". Schon bei der Begrüßung erläuterte Spielleiterin Martina Leopold, was unter einem "dalkerten Bua" zu verstehen ist: "Ein junger Bursch, der sich etwas schwer tut in seinem Benehmen und der Sprache." Vor vollem Saal spielten die sieben Landjugendmitglieder den Dreiakter. Beachtenswert waren mehrere Gesangseinlagen der Spieler und Spielerinnen, musikalisch begleitet von Siegfried Wittmann und Joachim Huber.