AN-Zusteller-Ehepaar erlebt böse Überraschung: Plötzlich ist das Rad weg

Ein Ehepaar trägt jeden Tag die AN in Sand aus. Am Freitagmorgen verschwindet plötzlich das mit Zeitungen beladene Fahrrad. Was passiert ist, ist ein Rätsel.

Der Tag beginnt um 4.30 Uhr. Dann werden die Zeitungen aufs Rad gepackt, noch mal durchgezählt, damit kein Exemplar fehlt und die Briefpost sortiert. So läuft es auch an diesem Freitagmorgen bei dem Todtenweiser Ehepaar, das täglich die Aichacher Nachrichten im Ortsteil Sand zustellt. Der 73-Jährige lässt das voll bepackte Rad nur wenige Minuten in der Hofeinfahrt stehen. Als seine Frau die Tour starten will, ist die Einfahrt leer – das Rad weg.

Über 30 Jahre ist die heute 72-Jährige schon als Zeitungsträgerin unterwegs. Ursprünglich half sie nur aus, dann blieb ihr diese Arbeit. Seit dem vergangenen Jahr unterstützt sie ihr 73-jähriger Mann. Passiert ist noch nie ist etwas. Was sich allerdings an diesem Freitagmorgen abgespielt hat, können die beiden auch Stunden später kaum glauben. Die Verwunderung ist am Telefon deutlich herauszuhören, als der Rentner über den kuriosen Morgen sagt: "Wir können uns keinen Reim machen."

Die Haustüre steht offen, als ein Unbekannter das Zeitungsrad mitnimmt

Der 73-Jährige muss trotzdem ein wenig lachen, als er sich erinnert. Denn seine Frau schaute als erstes in der Garage nach und vergewisserte sich, "ob nicht ich ein bissl einen Aussetzer habe". Den hatte er nicht. Er hatte das Rad definitiv zehn Meter tief in die Hofeinfahrt gestellt. Das Hoflicht brannte, das Haus war beleuchtet und die Eingangstür stand auf. Trotzdem hatte eine unbekannte Person in kürzester Zeit das schwere Fahrrad weggeschafft.

Die erste Sorge der langjährigen Zeitungsträgerin galt den Lesern: "Mensch, die Leute kriegen die Zeitung nicht." Das Ehepaar machte sich auf die Suche, mit Taschenlampe rund ums Haus, dann mit dem Auto in Todtenweis und Sand. Sie fanden zunächst nur ein Packerl Zeitungen auf dem Gehweg gleich um die Ecke und beschlossen, zumindest diese Exemplare auszutragen. Zuvor orderten sie eine Nachlieferung in Augsburg.

Auf dem Heimweg entdeckten sie plötzlich ihr rotes Zeitungsrad mit dem tiefen Einstieg. Es stand an der Hauptstraße in Sand zwischen einer Zaunsäule und einem Lichtmast. Vorn war es beschädigt, der Korb abgerissen und das Licht weg. Die restlichen Zeitungen fand das Ehepaar verstreut auf dem Gehweg zwischen Todtenweis und Sand, alle nass und verknittert. Normalerweise sind alle Zeitungen um 5.45 Uhr zugestellt. "Da sind wir zuverlässig", sagt der Rentner. Diesmal aber dauerte es doppelt so lange.

Lesen Sie dazu auch

Das Zusteller-Ehepaar hat die Aichacher Polizei eingeschaltet

Zeitungsträger müssen einiges aushalten. Das weiß Holger Kamm, Gebietsleiter bei der PD Kurier, den das Todtenweiser Ehepaar am Morgen über den Zwischenfall informierte, genau. Derartige Vorfälle stimmen ihn traurig. Da zweifle er schon ein bisserl an der Menschheit. Was den Schaden am Rad anbelangt, werde man sicher eine Lösung finden, versicherte Kamm. Er hofft, dass der Täter gefunden wird und bittet Menschen, die früh unterwegs sind, immer auch ein kleines Auge auf Zeitungsträger zu haben.

Dem Ehepaar aus Todtenweis gehen seit dem Freitagmorgen viele Fragen durch den Kopf. Hat es da einer auf sie abgesehen? War ein Betrunkener unterwegs? Wollte jemand Beute machen? Der 73-Jährige glaubt eher an einen "ganz blöden Zufall", zumal er in Todtenweis ein herrenloses Rad, halb auf der Straße stehend, mit einem platten Reifen entdeckt hat. Womöglich gibt es einen Zusammenhang. Seine Frau hatte noch nie Angst beim Austragen. Wer sie danach fragte, bekam zu hören "da macht keiner was". Doch jetzt sei sie verunsichert, erzählt ihr Mann. Aber er hat ihr versichert: "Das kriegen wir schon hin."

Beide hoffen, dass sich die Sache aufklären lässt. Das Ehepaar hat die Aichacher Polizei informiert. Zeugen, die am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr etwas in der Burgstraße in Todtenweis oder in Sand beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei unter 08251/8989-11 melden.