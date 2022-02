Unbekannter bricht Lebensmittelautomat in Todtenweis auf

Die Polizei sucht nach einem Täter, der vermutlich auch Container auf einem Kieswerkgelände im Todtenweiser Ortsteil Sand aufgebrochen hat. Wie hoch der Schaden ist.

Ein Unbekannter hat am Wochenende im Todtenweiser Ortsteil Sand Container auf einem Kieswerkgelände aufgebrochen und einen Lebensmittelautomaten aufgehebelt. Die Polizei geht vom selben Täter aus. Die erste Tat geschah zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Laut Polizei drang in diesem Zeitraum ein bislang unbekannter Täter in mehrere Verwaltungs- sowie Lagercontainer auf einem Kieswerkareal in der Straße Am Kieswerk ein.

Der Einbrecher hebelte Türen beziehungsweise Fenster auf und gelangte so in das Innere der Container. Nach den derzeitigen Ermittlungserkenntnissen flüchtete der Unbekannte ohne Beute vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Unbekannter Täter demoliert Verkaufsautomaten in Todtenweis

In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort brach ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Verkaufsautomaten für Lebensmittel in der Sander Straße auf und entwendete Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Am Verkaufsautomaten entstand durch das Aufhebeln ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge sei derzeit davon auszugehen, dass die Delikte demselben Täter zuzuordnen sind, so die Polizei. Sie hofft unter der Telefonnummer 08251/8989-0 auf Hinweise. (AZ)