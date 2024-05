Unter einer Dach-Solaranlage entsteht ein Brand

Drei Feuerwehren werden am Freitag zum Brand einer Solaranlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude in dem Todtenweiser Ortsteil Sand gerufen. Löschen müssen sie allerdings nicht.

Aufgrund eines technischen Defekts entsteht am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Brand unter einer Solaranlage, die sich auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Langweider Straße in Sand (Gemeinde Todtenweis) befindet. Wie die Polizei berichtet, ging das Feuer von allein wieder aus.

Die Feuerwehren aus Todtenweis, Rehling und Langweid rücken an

Die eingesetzten Feuerwehren aus Todtenweis, Rehling und Langweid mussten keine Löscharbeiten verrichten. Durch den Brand wurden das Dach des Gebäudes und das Solarmodul beschädigt. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei circa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (bac)