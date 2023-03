Sanierung der Todtenweiser Kirche soll bald beginnen

Plus Bei der Bürgerversammlung erzählt der Kirchenpfleger von den Herausforderungen. Außerdem geht es um das Dorffest, den Fahrdienst Theo und das Thema Energie.

Bei der Bürgerversammlung in Todtenweis hat Kirchenpfleger Josef Leopold die Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, dass die Sanierung der Kirche, die in Kürze beginnen wird, deutlich teurer wird als ursprünglich geplant. Seinen Aussagen zufolge galt es, "einige Kröten zu schlucken". 2019 habe man mit 390.000 Euro kalkuliert, daraus wurden zwei Jahre später 770.000 Euro - und die Diözese Augsburg erklärte, das sei nicht finanzierbar.