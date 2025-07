Schützenverein Todtenweis lädt Grundschüler ein

Als willkommene Abwechslung zum Schulalltag besuchten die dritte und die vierte Klasse der Grundschule Todtenweis die Todtenweiser Schützen. Hauptorganisator war Vereins- und Gaujugendleiter Paul Schapfl, der über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Jugendarbeit verfügt. Ziel des Erlebnistages war es, den Mädchen und Buben einen abwechslungsreichen und interessanten Vormittag zu bieten. Gleichzeitig wurde das sportliche Schießen mit Lichtgewehr und Lichtpistole vorgestellt. Der Einstieg erfolgt ab acht Jahren. Ab zwölf Jahren darf mit Luftdruckwaffen geschossen werden. Für die Kinder bietet das Sportschießen Vorteile sowohl in Bezug auf persönliche Entwicklung als auch spezifische Fähigkeiten. Es werden Konzentration und mentale Stärke gefördert, Körperbeherrschung und Koordination geschult, Verantwortungsbewusstsein und Disziplin entwickelt, das Selbstvertrauen gesteigert, soziale Kompetenz gefördert sowie Geduld und Ausdauer erlernt. Bereits beim Lichtschießen können sich die jüngsten Sportschützen auf Wettbewerben bis hin zur Deutschen Meisterschaft mit Gleichaltrigen sportlich messen. Benedikt Schapfl, selbst erfolgreicher Schütze, erklärte den Kindern in einem kleinen Vortrag in Verbindung mit einer Power-Point-Präsentation die Grundzüge des Schießens. Anschließend wurde die jeweils im Schützenheim befindliche Klasse in mehrere kleine Gruppen aufgeteilt. Unter fachkundiger Anleitung von erfahrenen Vereinsmitgliedern durften die Kinder am Schießstand mit Lichtgewehr und Lichtpistole erste Versuche beim Schießen auf Ring- und Biathlonscheiben starten. Weiter mussten sie an verschiedenen Stationen wie Zielwerfen, Blasrohr oder Nageln ihr Können unter Beweis stellen. Beim Tiroler Roulette war sogar Mathematik gefragt. Zum Abschluss erhielt jedes Kind im Rahmen einer Siegerehrung eine Urkunde, einen kleinen Preis und ein Eis. Mit vielen neuen Eindrücken ging es zurück in die Schule.

4. Klasse Grundschule Todtenweis mit ihrer Klassenleiterin. Foto: Georg Bosch

