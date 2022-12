Singrunde Todtenweis schließt Jubiläumsjahr mit Benefizkonzert ab

In Todtenweis' Pfarrkirche St. Ulrich und Afra gab die Singrunde ein Benefizkonzert für den "Bunten Kreis". Es ist zugleich der Abschluss des Jubiläumsjahres.

Ein musikalischer Hochgenuss mit viel Wärme im Herzen war das Weihnachtssingen der Singrunde in der Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra. In einem ruhigen Klanggrund eröffnete der Frauenchor mit dem Satz von Maierhofer „Die stillste Zeit nennt man gern den Advent“ das Programm nach dem Evangelisten Lukas. Vorsitzende Ursula Haggenmüller hieß alle Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen. Sie will mit dieser Aufführung das 75. Jahr der Entstehung der Singrunde beschließen.

In den Texten des Propheten Jesajas – mehr als 2500 Jahre alt – steht, dass im Volk nach der Dunkelheit ein Licht aufstrahlt. Beeindruckend sang der kleine Chor „Jetzt kommt die heilig' Weihnachtszeit“. Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth zu dem jungen Mädchen Maria, auf dass sie Mutter werden soll. Haggenmüller intonierte einfühlsam den „Englischen Gruß“, 1883 in Holzkirchen aufgezeichnet. Mit den Sätzen „Aus einer schönen Rose“ und „Maria ging übers Gebirge“ besangen die Sängerinnen den weiteren Weg Mariens zu Elisabeth. Hocherfreut bestätigte Maria in ihrem Magnifikat, „Meine Seele preist die Größe des Herrn“ – der Text im Wechsel gesprochen und wiederum gesungen vom Chor.

Gesang in Todtenweis nach Frieden und einer besseren Welt

Auf dem Weg zur Steuererfassung nach Bethlehem suchte die schwangere Maria mit ihrem Verlobten eine Herberge, aber nirgends war Platz für sie. Das folgende Herbergslied „Wachet auf ihr stolzen Bürger“ entstand 1976 in Franken. Maria gebar ihren Sohn in einem Stall. Leise erklang in der Todtenweiser Pfarrkirche der Andachtsjodler, in wunderschönen Terzen gesungen. Mit dem Satz „Schee still fallt der Schnee“ aus Kärnten trat Ursula Haggenmüller wieder als Solistin auf.

Auch die Hirten auf dem Felde erfuhren mit großer Freude von der Geburt. In Todtenweis erklangen passend dazu der vierstimmige Kanon „Gloria, gloria“, Gesang aus Taizé und das Lied „Ehre, sei Gott in der Höhe“. Die Hirten wurden vom Engel aufgefordert, die Herden zu verlassen und nach Bethlehem zu gehen – in den Liedern „Auf, auf ihr Hirten“ und „O wachet, nicht schlafet“ mit ruhigen Stimmen vorgetragen. Frieden den Menschen auf Erden, möchte immer wieder gesungen werden. Allen, die Gutes tun, sich um Gerechtigkeit mühen, Versöhnung schaffen und Frieden halten, so die Worte Haggenmüllers. „Singet Leut, singet“ – ein Satz aus Hindelang – folgte schwungvoll und freudig und aus den Bahamas „Als aller Hoffnung Ende war“. Dazu passend die Geschichte von den vier Kerzen namens Frieden, Glauben und Liebe, die nicht mehr brennen wollten und auslöschten. Nur die vierte Kerze, die Hoffnung, ermutigte sie, wieder zu brennen.

Erlös des Konzerts der Singrunde kommt dem "Bunten Kreis" zugute

Am Ende der Weihnachtsgeschichte wollten auch die Besucherinnen und Besucher, die in eine besinnliche Atmosphäre mit friedvollen Momenten entführt worden waren, sich mit zwei Liedern beteiligen. Es erklangen „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee".

Haggenmüller bat das Publikum um eine Spende für den "Bunten Kreis". Dieser Verein betreut weit über 2000 Familien mit schwerstkranken Kindern. Im Dezember 1998 war ebenfalls eine Spende der Singrunde an den „Bunten Kreis“ gegangen. Am Ende gab es großen Applaus für den Chor und dessen Gesang nach Frieden und einer besseren Welt.