Todtenweis

vor 32 Min.

Tempo 30 in der Kapellenstraße in Sand missfällt der Polizei

Tempo 30 gilt in der Kapellenstraße im Todtenweiser Ortsteil Sand. Die Polizei stellt die Geschwindigkeitsbegrenzung infrage, die Gemeinde hält aber daran fest.

Plus Die Beschränkung ist laut Polizei unbegründet. Der Todtenweiser Gemeinderat sieht das anders. Ihm geht es vor allem um den Verkehr zu den Sander Badeseen.

Von Carmen Jung

Seit vielen Jahren gilt in der Kapellenstraße im Todtenweiser Ortsteil Sand Tempo 30. Sie wird im Sommer von vielen benutzt, die Abkühlung an den Sander Seen suchen. Die Polizei hält die Geschwindigkeitsbegrenzung allerdings für nicht gerechtfertigt. Das monierte sie bei der jüngsten Verkehrsschau und schlug eine Tempo-50-Beschilderung vor. Der Gemeinderat sieht das allerdings anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen