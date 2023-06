Todtenweis

vor 18 Min.

Todtenweis feiert sein 990-jähriges Bestehen

Dioramen in Königsbrunn zeigen, wie die Lechfeldschlacht abgelaufen sein könnte. Dazu gibt es einen Geschichtspfad. In Todtenweis findet beim Gmoafest der Spatenstich statt.

Plus Mit einem zweitägigen "Gmoafest" begeht Todtenweis den besonderen Geburtstag. Es ist viel geboten. Ein Höhepunkt dreht sich um die Lechfeldschlacht.

Von Sofia Brandmayr Artikel anhören Shape

Todtenweis steht ein großes Fest ins Haus. Den Ort gibt es seit 990 Jahren. Dieses besondere Ereignis begeht Todtenweis am Wochenende, 1. und 2. Juli, mit einem großen "Gmoafest". Dabei wird ein buntes Programm geboten. Ein Höhepunkt wird der symbolische Spatenstich für den Geschichtspfad, der auf die Ungarnschlacht im Jahre 955 hinweist. Dieser erfolgt nach jahrelangen Vorbereitungen am Sonntagnachmittag.

Die Geschichte Todtenweis' geht auf das Jahr 1033 zurück. Damals schenkte Kaiserin Kunigunde den Ort Teitinwich (heutiges Todtenweis) an das Kloster St. Ulrich und Afra in Augsburg. Dies wurde mit einer Urkunde beglaubigt. Diese stellt die erste urkundliche Erwähnung dar. Die Ortsvereine beraten schon seit dem vergangenen Jahr in diversen Festausschusssitzungen, wie der besondere Geburtstag ablaufen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen