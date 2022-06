Todtenweis

06:15 Uhr

Todtenweis freut sich über Trendwende bei der Gewerbesteuer

Plus Der Abwärtstrend bei der Gewerbesteuer in Todtenweis ist gestoppt. Es kommt ein Viertel mehr in die Gemeindekasse. Das schafft Spielraum.

Von Johann Eibl

Die Gemeinde Todtenweis musste zuletzt einen Abwärtstrend bei den Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen. Dieser ist jetzt gestoppt. In diesem Jahr rechnet sie mit 1,675 Millionen Euro Einnahmen - das ist über ein Drittel mehr als zuletzt. Das erleichtert die finanzielle Planung für dieses Jahr. Doch in Zukunft wird es schwieriger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

