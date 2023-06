Todtenweis

Todtenweis macht bei Leader-Projekt zum Moorschutz mit

Plus Nach langer, kontroverser Debatte entscheidet sich der Gemeinderat Todtenweis für die Teilnahme am Leader-Projekt. Dabei geht es auch um eine gemeindeeigene Fläche.

Die Gemeinde Todtenweis nimmt teil am Leader-Projekt "Klimabüro CO₂-Regio". Damit wird diese Kommune nun auf freiwilliger Basis aktiv auf dem Gebiet des Moorschutzes. Vorerst sind damit Kosten in einer Höhe von lediglich 3000 Euro verbunden. Gleichwohl debattierte der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch eine Stunde lang kontrovers über diese Angelegenheit. Kilian Leopold, Richard Eberle und Bernhard Riß stimmten gegen den Antrag, Petra Wackerl, Andreas Berger und Konrad Eichner fehlten jeweils entschuldigt.

"Jetzt haben wir heiß diskutiert", fasste Bürgermeister Konrad Carl die Aussprache zusammen und sprach von einem "verdammt wichtigen Thema". Auch als klar war, dass Todtenweis diesen Weg einschlagen würde, ging die Debatte noch ein wenig weiter. Peter Haberl vertrat diese Auffassung: "Es wird Bauern geben, die darauf anspringen." Und Franz Färber äußerte sich so: "Es dauert nicht mehr lange, dann wird das vorgeschrieben."

