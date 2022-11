Todtenweis steckt nächstes Jahr 1,5 Millionen Euro in Straßen

Die Planung für die Sanierung von Kanal-, Wasserleitungen und Straßen steht. Jetzt geht es um Details. Und die Frage, wie die Baustelle zum geplanten Fest passt.

Die Todtenweiser müssen sich auf Großbaustellen im nächsten Jahr einstellen. Dann startet die Gemeinde ein großes Sanierungsprojekt. Erneuert werden sämtliche Wasser- und Kanalleitungen mehrerer Straßen, die im Anschluss eine neue Fahrbahn benötigen. Geplant sind zwei Bauabschnitte.

Das Büro King Consult stellte dem Gemeinderat am Mittwoch den derzeitigen Planungsstand für das Großprojekt vor, das den Bereich von der St.-Ulrich-Straße und der St.-Afra-Straße bis zum Rumerberg umfasst. Die Kostenschätzung beläuft sich nach Berechnungen der Fachleute auf rund 1,5 Millionen Euro.

Sollte es gelingen, die Planungsunterlagen für den Förderantrag noch im Dezember einzureichen, könnte bestenfalls im April 2023 mit dem Bau begonnen werden. Für die Fertigstellung wird etwas mehr wie ein Jahr veranschlagt. Bürgermeister Konrad Carl wandte allerdings ein, dass in Todtenweis im Sommer ein großes Fest im Vorfeld des 1000-jährigen Bestehens 2033 geplant sei und somit womöglich der Baubeginn nach hinten rutschen werde.

Todtenweiser Räte befürchten Probleme bei niedriger Bordsteinkante

Nach der Präsentation ging es im Gemeinderat um Details. Es gab einige Diskussionen, was die Höhe der Bordsteinkante zwischen Fahrbahn und Fußgängerweg betrifft. Im ersten Bauabschnitt zwischen St.-Afra- und Raiffeisenstraße ist wegen der unzureichenden Platzverhältnisse ohnehin kein Fußgängerweg möglich. Im weiteren Verlauf sind aber beidseitige Gehwege geplant. Dafür standen Bordsteinkanten von drei oder acht Zentimetern Höhe zur Debatte.

Wie hoch soll hier künftig der Bordstein sein? Diese Frage ist in Todtenweis noch offen (hier die St.-Ulrich-Straße in Richtung Rumerberg). Foto: Sofia Brandmayr

Um „Wellenbewegungen“ an den Grundstücksausfahrten zu vermeiden, schlug das Planungsbüro eine reduzierte, einheitliche Kante von drei Zentimetern vor. Für Bernhard Riss war das zu wenig für den Schutz für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Der Fahrer müsse im Begegnungsverkehr zweier schwerer Fahrzeuge das Überfahren dieser Kante schon spüren, argumentierte Riß. Auch für Michael Hofberger ging die Sicherheit vor, er plädierte aufgrund der Verkehrsbelastung für eine intensive Prüfung. Kilian Leopold wies darauf hin, dass sich in diesem Bereich Schule und Kindergarten befinden und deshalb viele Kinder unterwegs seien, die es zu schützen gelte. Petra Wackerl schlug einen Ortstermin vor. Diese Anregung nahm der Bürgermeister auf.

Konrad Carl ist es außerdem wichtig, dass das Regenwasser, das vom Rumerberg herabfließt, vernünftig aufgefangen wird, sodass die anliegenden Grundstücke und Häuser davon nicht betroffen sind. „Hier muss mindestens alle 35 Meter ein Ablauf her“, forderte Carl. Auch Leerrohre für einen möglichen Breitbandausbau sollen mit verlegt werden, so Carl. Der Gemeinderat gab schließlich einstimmig sein grundsätzliches Einverständnis zur Planung. Das Planungsbüro soll nun außerdem alternative Varianten für die Themen Regenwasserablauf und Bordsteinkante ausarbeiten.

Die Wasserversorgung Todtenweis erhält ein Notstromaggregat

Notstromaggregat für Wasserversorgung: In der vorigen Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, für die Anschaffung eines Notstromaggregates für die Wasserversorgung in Todtenweis noch weitere Angebote einzuholen. Auch die technischen Details und gesetzlichen Vorgaben sollten betrachtet werden. Gemeinderat Andreas Berger kümmerte sich darum und verglich sechs eingegangene Angebote miteinander. Ohnehin waren nur vier Varianten zulässig. Schließlich fiel die Wahl auf das motorbetriebene Aggregat der Firma BGG mit Kosten von 47.550 Euro ohne Mehrwertsteuer. Das teuerste Angebot hatte sich auf rund 68.000 Euro belaufen. Die zunächst diskutierte Variante des Betriebs mit einem Zapfwellengerät, so wie dies bei einigen Nachbargemeinden zum Einsatz kommt, scheidet dem Bürgermeister zufolge ohnehin aus, da diese Variante nicht förderfähig ist. Berger verwies auch auf den hohen Kraftstoffverbrauch für solche Geräte. Die Anschaffung des Aggregates wurde mit einer Gegenstimme beschlossen. Es hat eine Lieferzeit von bis zu elf Monaten.