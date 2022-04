Todtenweis

12:00 Uhr

Todtenweis wählt die Containerlösung für den Hort

Plus In Mietcontainern neben der Grundschule in Todtenweis werden voraussichtlich künftig 19 Kinder betreut. Auch die Zukunft der Schule ist Thema.

Von Johann Eibl

Bei der Hortbetreuung wird es in Todtenweis zu einer Containerlösung kommen. Das war das Ergebnis einer langen und intensiven Beratung in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Die Anlage für voraussichtlich 19 Kinder wird auf der Grünfläche neben der Grundschule errichtet. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass das bereits im kommenden September der Fall sein wird. Christian Lottes vom technischen Bauamt in Aindling erklärte, dieser zeitliche Rahmen sei kaum einzuhalten. Man müsse ja auch noch eine Baugenehmigung erhalten.

