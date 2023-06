Todtenweiser Altbürgermeister Josef Kodmeir feiert 85. Geburtstag

Todtenweis' Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Kodmeir feiert seinen 85. Geburtstag. Viele Gratulanten überbringen ihre Glückwünsche musikalisch.

Josef Kodmeir, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Todtenweis, hat seinen 85. Geburtstag gefeiert. Er feierte im buchstäblichen Sinne mit Pauken und Trompeten. Denn an seinem Geburtstag waren unter anderem viele Musikantinnen und Musikanten eingeladen.

Unter ihnen waren der Musikverein Aindling und die ehemaligen Musikerkollegen der Bajuwaren. Bereits zum Sektempfang im Gasthaus Golling wurde freudig aufgespielt. Das setzte sich im Saal fort. Die Enkel und Urenkel brachten ihre Glückwünsche ebenfalls musikalisch vor.

Zum 85. Geburtstag von Josef Kodmeir gratulierten auch der Musikverein Aindling mit Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und Rupert Reitberger von den ehemaligen Bajuwaren. Obwohl der Jubilar nicht mehr auf seiner Tuba spielt, durfte er für das Foto doch noch so tun, als ob. Der Geburtstag macht's möglich. Foto: Sofia Brandmayr

Josef Kodmeir begann als 15-Jähriger, als Bauernknecht zu arbeiten

Josef Kodmeir blickt gelassen auf seinen Lebensweg zurück. Sein Vater riet ihm einst davon ab, eine Lehre zu machen. Denn auch er selbst habe „nichts g'lernt und hot's trotzdem zu was bracht“. Als 15-Jähriger begann Kodmeir beim Oberwanger in Todtenweis als Bauernknecht zu arbeiten. Bald darauf wechselte er zur Firma Hoechst in Gersthofen, wo er bis 1956 blieb.

Dann folgte eine Zeit bei der Firma Südramol. Abschließend war er bis zur Rente bei den Trevira-Werken beschäftigt. Dort machte er als Vorarbeiter den Facharbeiterbrief (Chemikant) und erhielt 1972 den Meisterbrief. Zu seiner beruflichen Tätigkeit kam die Liebe zu seiner Agnes. 1962 führte er sie vor den Traualtar. Fünf Kinder bekam das Paar. Mittlerweile gehören acht Enkel und acht Urenkel dazu. Agnes Kodmeir verstarb bereits vor 18 Jahren.

Die Musik und die Ortsgeschichte sind Kodmeirs große Leidenschaften

Josef Kodmeirs Leidenschaft sind neben dem Musizieren mit seiner großen Tuba immer schon die Geschichten rund um den Ort Todtenweis und die Politik. 1972 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Zusammen mit Bürgermeister Adolf Metzker kümmerte er sich um die Belange des Ortes. Da ihn Meztker des Öfteren zu Terminen, Sitzungen und Treffen mitnahm, erhielt er viel Einblick und das nötige Hintergrundwissen, um selbst als Bürgermeisterkandidat anzutreten.

Seine Zeit als Kommunalpolitiker umfasst sechs Jahre als Bürgermeistervertreter (1984 bis 1990) und 18 Jahre (1990 bis 2008) als Erster Bürgermeister von Todtenweis. Vieles geschah in diesem Zeitraum. Einer der Höhepunkte war die Erstellung des Heimatbuches von Todtenweis, das zur 975-Jahr-Feier von Todtenweis fertig wurde. In seiner Kindheit erweckte der damalige Ortsgeistliche Pfarrer Karl Michler Kodmeirs Leidenschaft in Sachen Geschichte.