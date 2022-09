Todtenweiser Reservisten machen ukrainischer Mutter eine Freude

Die Todtenweiser Kameradschaft unterstützt eine Ukrainerin mit Handicap. Das kommt auch ihrem Sohn zugute. Der Verein engagiert nicht zum ersten Mal sozial.

Wegen einer Gleichgewichtsstörung kann die Ukrainerin Oksana Tankova nicht mehr Fahrrad fahren. Diesen Umstand wollten die Reservisten der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Todtenweis ändern. Sie recherchierten und fanden ein passendes Rad, das Tankova ihre Mobilität zurückgibt. Das freut auch ihren Sohn.

Das Rad im Wert von 270 Euro übergaben die Reservisten kürzlich bei einem Überraschungsbesuch an die Ukrainerin. Das freut auch ihren Sohn. Denn jetzt kann sie gemeinsam mit dem Zwölfjährigen auf Radtour gehen.

Reservisten engagieren sich in der Ukraine-Hilfe Aindling

Die vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerin wohnt gemeinsam mit ihrem Sohn bei Simon Wackerl, einem Mitglied der Soldaten- und Reservistenkameradschaft in Todtenweis. Der Kontakt war zustande gekommen, als der Verein angefangen hatte, sich in der Ukraine-Hilfe in der Nachbargemeinde Aindling zu engagieren, erzählt Vereinsmitglied Bianca Wackerl.

Die Reservisten initiierten die Gründung einer Anlaufstelle für geflüchtete Ukrainer und deren aufnehmende Familien mit, organisierten Sach- und Lebensmittelspenden für die Tafeln in der näheren Umgebung, dem Stellen von Unterkünften, wo es möglich war oder dem Organisieren oder Reparieren unzähliger Fahrräder, um ein gewisses Maß an selbstbestimmter Mobilität zu unterstützen. Auch der Zwölfjährige und seine Mutter bekamen welche.

In Todtenweis lernt der Junge aus der Ukraine das Radfahren

Wackerl erzählt stolz, dass der Junge „bei uns das Radfahren gelernt hat“. Die Vereinsmitglieder hätten mit ihm geübt und dann hätte es auch schnell geklappt. Nur bei der Mama klappte es leider nicht. Als die sich aufs Fahrrad setzte, konnte sie wegen ihrer Erkrankung das Gleichgewicht nicht halten.

Das wollten die Reservisten so nicht hinnehmen und machten sich deshalb Gedanken, wie sie ihr helfen könnten. Die Lösung war ein sogenanntes Dreirad für Erwachsene. Damit könne Tankova nun kleine Besorgungen erledigen, in den Nachbarort fahren oder gemeinsam mit dem Sohn unterwegs sein, freut sich Wackerl. Sie nennt einen weiteren Aspekt: „Es lenkt beide ab.“ Denn die Kriegserlebnisse machen ihnen zu schaffen.

Die Todtenweiser Reservisten helfen gerne, wo es nötig ist

Die Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft helfen gerne, wo sie können, wie sie betonen. Sei es mit aktiver Mithilfe, wie bei der Aktion saubere Umwelt, großzügige Geldspenden oder aber, indem sie ihr Equipment beispielsweise Grundschule, Kindergarten, Landjugend oder für diverse Feste und Aktionen zur Verfügung stellen. Anfang des Jahres sponserten sie kurz entschlossen die Krapfen für die Faschingsfeiern der Grundschulen in Todtenweis und Aindling, deren Kinder sonst leer ausgegangen wären. Wackerl beschreibt die Reservisten als „einen familienorientierten Verein, der jeden herzlich willkommen heißt und bei deren Aktionen die Kinder ein fester Bestandteil sind“. (AZ)