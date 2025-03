Unbekannter schlägt Rathaus-Fenster ein: So reagiert der Bürgermeister

Ein eingeschlagenes Fenster am Rathaus: War das eine Attacke auf die Gemeinde Todtenweis oder gar auf den Bürgermeister? Diese Frage stellt sich, nachdem eine unbekannte Person am Mittwochabend eine Scheibe zerschlagen hat. Bürgermeister Konrad Carl reagiert am Donnerstag entspannt.

Der Todtenweiser Gemeindechef befand sich noch im Büro, als sich der Vorfall gegen 20.40 Uhr ereignete. Der Raum befindet sich direkt an der Hauptstraße/Ecke St.-Afra-Straße. Er sei konzentriert bei der Arbeit gewesen, erzählt Carl unserer Redaktion, als er mitbekam, dass der Bus an der Haltestelle hielt und sich ein Streit entspann. Eine Frau habe laut geschrien. Auch eine Männerstimme war zu vernehmen. „Dann habe ich es scheppern hören und Glas klirrte. Ich habe momentan nicht gewusst, wo es herkommt“, berichtet der Bürgermeister.

Kaputtes Fenster: Feuerwehrleute nehmen Verfolgung auf

Auch Feuerwehrleute bekamen den Vorfall mit. Sie saßen nebenan im Stüberl wie jeden Mittwochabend, schauten aus dem Fenster und sahen eine Person in nördliche Richtung wegrennen. Laut Carl nahmen Feuerwehrler die Verfolgung auf. Doch sie waren erfolglos. Schließlich hatten sie vom ersten Stock erst nach unten laufen müssen.

Aufgrund der Umstände hat der Bürgermeister nach eigenen Angaben nicht das Gefühl, dass die Aktion gegen ihn oder die Gemeinde gerichtet war. Offenbar habe der Mann bei einem Wutausbruch mit dem Ellbogen die Scheibe erwischt. Das sei zwar traurig, aber „kein Attentat auf den Bürgermeister“. Carl veranlasste, dass der Bauhof noch am Abend die Fensterscheibe provisorisch schloss. Ein neues Glas soll baldmöglichst eingesetzt werden. „So können wir‘s nicht lassen“, sagt Carl.

Auch die Aichacher Polizei fahndete nach dem Vorfall mit mehreren Streifen nach den unbekannten Personen. Ebenfalls vergebens. Jetzt sucht sich nach Zeugen. Sie sollen sich unter 08251/8989-0 bei der Inspektion in Aichach melden.