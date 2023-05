Viele Gäste feiern mit dem Todtenweiser Förderverein

Plus Der "Förderverein 1000 Jahre Todtenweis" feiert 30. Geburtstag und ehrt Gabriele und Hubert Raab für ihren großen Einsatz. Zur Feier kommen viele Gäste.

Wie wichtig der Ort Todtenweis schon immer war und noch ist, betonte Bürgermeister Konrad Carl bei der 30-Jahrfeier des "Fördervereins 1000 Jahre Todtenweis“. Die geografische Lage spielt eine große Rolle. Eine Besiedelung im westlichen Teil des Landkreises fand schon vor vielen Epochen statt. Dies beweisen die Bodenfunde. "Wir wissen zu schätzen, was unter unserem Boden liegt. Der Beweis ist das von Robert Gans gefundene goldene Pferdegeschirr aus der Ungarnschlacht im Jahre 955“, ist sich Karl sicher. Er ist stolz darauf, dass sich der Förderverein die Darstellung der Ortsgeschichte auf die Fahne geschrieben hat.

Mit einem großen Aufgebot an Ehrengästen feierte der "Förderverein 1000 Jahre Todtenweis“ seinen 30. Geburtstag. Der Verein wurde am 21. Dezember 1993 von damals 25 Anwesenden auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Josef Kodmeir gegründet. Vorsitzender Thomas Eberle begrüßte neben dem Altbürgermeister, Ehrenvorsitzenden und Ehrenbürger der Gemeinde, Josef Kodmeir, auch Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, den Kreisheimatpfleger und Leiter der Kreis- und Heimatbücherei, Wolfgang Brandner, den Vorsitzenden des Mühlenmuseumsvereins Thierhaupten, Josef Praßler, den Sondengänger und Entdecker des goldenen Pferdegeschirrs Robert Gans und das Ehepaar Gabriele und Dr. Hubert Raab.