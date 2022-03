Warum eine der Birken am Flurkreuz zwischen Sand und Langweid blutet

Am Flurkreuz zwischen Sand und Langweid tritt bei einer der Birken roter Saft aus, der Ähnlichkeiten mit Blut hat. Das hat es mit dem Phänomen auf sich.

Die zwei großen Birken an der Kreisstraße vom Todtenweiser Ortsteil Sand in Richtung Langweid sind schon von Weitem zu sehen. Sie umrahmen ein Flurkreuz, das gemeinsam mit den Birken nach der Flurbereinigung in Todtenweis von 1957 und 1962 errichtet und gepflanzt wurde. Eine dieser beiden Bäume "blutet" stark. Insgesamt sind etwa 20 Blutstellen sichtbar.

Der Begriff "Bluten" kommt vom roten Saft des Baumes. Roter Saftfluss kommt im Frühjahr öfters vor. Denn vor dem Blattaustrieb aktiviert der Baum die in Wurzeln, Stamm und den dicken Ästen eingelagerten Speicherstoffe. Dieser Pflanzensaft hat einen starken Zuckergehalt und hohen Nährwert, daher die blutrote Farbe.

Das Flurkreuz zwischen Sand und Langweid mit den zwei stattlichen Birken ist von weiter Entfernung bereits zu sehen. Foto: Sofia Brandmayr

Bäume bei Todtenweis: Phänomen erinnert an das Bluten bei Mensch und Tier

Was an das Bluten bei Mensch und Tier erinnert, ist der Grund, weshalb der rote Baumsaft sichtbar wird. Denn eigentlich transportiert die Birke im Frühjahr den Pflanzensaft aus dem Boden durch die Wurzeln bis zu den Blättern. An kleinen Öffnungen tritt der Saft auch aus dem Stamm aus.

Die blutrote Farbe des Pflanzensaftes entsteht durch den hohen Zuckergehalt und Nährwert, den der Baum für den Blattaustrieb im Frühjahr braucht. Foto: Sofia Brandmayr

Diese Öffnungen können Verletzungen des Stammes sein, die beispielsweise beim Absägen eines Astes entstehen können. Auch Wind oder Frost können kleine Öffnungen in der Rinde verursachen, durch die dann der Saft austritt. Sobald der Blattaustrieb beendet ist, endet aber auch das "Bluten". (AZ)