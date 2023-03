Welche Flächen in Todtenweis sind für Windkraftanlagen geeignet?

Plus Bei der Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen drängt die Zeit. Ende des Jahres muss in Todtenweis die Änderung des Flächennutzungsplans abgeschlossen sein.

Die Gemeinde Todtenweis will Flächen für Windkraftanlagen ausweisen. Damit, welche Flächen dafür infrage kommen, befasste sich der Todtenweiser Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend.

Das Gemeindegebiet von Todtenweis umfasst eine Gesamtfläche von gut 2000 Hektar. Laut einer Berechnung des Büros Opla könnten davon 400 Hektar für die Errichtung von Windenergieanlagen in Betracht kommen, weit draußen im Westen und im Nordwesten. Drei einzelne Flächen wurden dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch als mögliche Standorte präsentiert: eine mit 271 Hektar und die beiden anderen mit jeweils 64 Hektar.

Gemeinde Todtenweis will "Wildwuchs" von Windrädern vorbeugen

In diesem Zusammenhang steht nun eine Änderung des Flächennutzungsplans an. Dieses Verfahren muss Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie Beate Pußl betonte. Die Bauamtsleiterin wies darauf hin, dass die Unterlagen spätestens im Oktober im Landratsamt in Aichach eingereicht sein müssen. Nun werden die Träger der öffentlichen Belange sowie die Bevölkerung beteiligt. Bereits im April wird Bürgermeister Konrad Carl mit seinen Kollegen aus Rehling, Thierhaupten, Langweid und Meitingen beraten, ob die Nachbargemeinden irgendwelche Bedenken vorbringen wollen.

Warum ändert die Gemeinde überhaupt den Flächennutzungsplan, obwohl das mit großem Aufwand verbunden ist? Carl argumentiert: "Sonst wird Tür und Tor aufgemacht. Es ist sinnvoll, das nicht aus der Hand zu geben." Ende 2027 müssen 1,1 Prozent der Flächen in Bayern für Windenergie vorgesehen sein, Ende 2032 steigt dieser Wert auf 1,8 Prozent an. Beate Pußl rechnete vor: Städte seien nicht in der Lage, diese 1,8 Prozent zu erreichen. Daher müssten die Länder im Außenbereich die Defizite auffangen.

Dass es in Todtenweis bei der Größenordnung von 400 Hektar bleibt, erscheint nicht gerade wahrscheinlich. So könnten in nächster Zeit noch weitere Kriterien in den Vordergrund rücken: etwa die Biotope, die Wasserversorgung oder die Freileitungen. Dadurch würden die Flächen für Windkraft dezimiert. Allerdings ist es dazu erforderlich, eine stichhaltige Begründung zu formulieren.

