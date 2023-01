Wie viele Windräder könnten sich eines Tages in Todtenweis drehen?

Plus Das Aufstellen von Windrädern beschäftigte den Todtenweiser Gemeinderat intensiv. Warum sich die Bevölkerung an der Finanzierung beteiligen soll.

Wie viele Windräder zur Erzeugung von Energie werden früher oder später im Gebiet der Gemeinde Todtenweis errichtet? Das war das beherrschende Thema bei der ersten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr.