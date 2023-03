Woher sind die Uniformröcke der Königlich Bayerischen Leibgarde?

Plus Zwei prächtige Uniformröcke bereichern das Heimatmuseum in Todtenweis. Aindlings ehemaliger Bürgermeister hat sie überbracht. Jetzt ist ihre Herkunft geklärt.

Das Todtenweiser Heimatmuseum ist um zwei besondere Exponate reicher. Dafür hat der frühere Aindlinger Bürgermeister Tomas Zinnecker gesorgt. Er brachte bei der letzten turnusmäßigen Öffnung des Museums im Oktober 2022 überraschend zwei exotisch anmutende Uniformröcke vorbei. Er bot sie dem Förderverein 1000 Jahre Todtenweis, der sich für das Museum engagiert, als Geschenk an. Inzwischen ist die Herkunft der historischen Uniformen geklärt. Ihre Spuren führen nach Aindling.