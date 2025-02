Tödlicher E-Scooter-Unfall: Termin für Prozess steht fest

Am Fuß des Marterls sitzt ein weinender Engel. Die kleine weiße Figur drückt bildhaft die Trauer von Familie und Freunden um den 21-Jährigen aus, dem das kleine Gedenkkreuz gewidmet ist. Es ist am Rand der Straße zwischen Großhausen und Kühbach exakt an der Stelle zu finden, wo der junge Mann am 16. Oktober 2023 bei einer E-Scooter-Fahrt ums Leben gekommen ist. Ein 39-Jähriger hatte ihn nach damaligen Angaben der Polizei übersehen und mit seinem Auto erfasst. Deshalb steht der Mann im April vor dem Aichacher Amtsgericht.

Der Unfall an jenem Herbstmorgen hatte große Bestürzung ausgelöst – weit über Kühbach hinaus. Und er entfachte eine Diskussion über E-Scooter im Straßenverkehr. Doch die Polizei stellte bereits kurz nach dem Unfall klar: Der 21-Jährige war völlig zu Recht auf der Gemeindeverbindungsstraße unterwegs. Weil es dort keinen angrenzenden Radweg gibt, durfte er auf die Fahrbahn ausweichen. Dort erfasste ihn gegen 7 Uhr der 39-Jährige mit seinem Opel von hinten. Der 21-Jährige erlag wenig später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

E-Scooter-Unfall: Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung

Kurz nach dem Unfall stellte die Polizei den Führerschein des Autofahrers sicher. Der Grund: Sie hatte bei ihm drogentypische Auffälligkeiten registriert. Zur Klärung des Unfallhergangs gab die Staatsanwaltschaft Augsburg damals ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die Ermittlungen nahmen viele Monate in Anspruch. Erst vor wenigen Wochen erhob die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage. Das Amtsgericht Aichach hat die Anklage vor wenigen Tagen zur Hauptverhandlung zugelassen. Ein Termin ist ebenfalls anberaumt.

Am Mittwoch, 30. April, wird der Unfallfahrer auf der Anklagebank sitzen. Nach Auskunft von Amtsrichter Axel Hellriegel lautet der Tatvorwurf „auf fahrlässige Tötung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs“. Es werden sechs Zeugen geladen. Außerdem wird der Sachverständige aussagen, der das Gutachten erstellt hat. Womöglich gibt es dann eine Antwort auf die Frage, die sich viele Menschen seit dem Tod des 21-Jährigen stellen: Hätte der Unfall vermieden werden können? Wohl kaum jemanden dürfte diese Frage mehr bewegen als die Familie des Getöteten. Die Mutter ist Nebenklägerin in dem Verfahren.