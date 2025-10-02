Paartalbahn: Tödlicher Unfall am Bahngleis bei Sulzbach

Ein tödlicher Unfall war die Ursache für die Sperrung der Paartalbahnstrecke am Mittwochabend. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag. Am Mittwoch war zunächst von einem Notarzteinsatz berichtet worden.

Gegen 18 Uhr wurde laut Polizei eine Frau am Gleis beim Aichacher Stadtteil Sulzbach von einem Zug erfasst. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unfallgeschehen aus. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Bahnstrecke etwa anderthalb Stunden gesperrt

Die Bahnstrecke der Paartalbahn war zwischen Dasing und Aichach etwa anderthalb Stunden gesperrt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Ingolstadt-Hauptbahnhof in beide Richtungen. (bac)