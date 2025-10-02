Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Frau stirbt bei Unfall an der Strecke der Paartalbahn zwischen Dasing und Aichach

Aichach-Friedberg

Paartalbahn: Tödlicher Unfall am Bahngleis bei Sulzbach

Eine Frau ist am Mittwoch bei Sulzbach ums Leben gekommen. Die Bahnstrecke zwischen Dasing und Aichach war etwa anderthalb Stunden gesperrt.
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau ist am Mittwochabend bei Sulzbach am Bahngleis ums Leben gekommen.
    Eine Frau ist am Mittwochabend bei Sulzbach am Bahngleis ums Leben gekommen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein tödlicher Unfall war die Ursache für die Sperrung der Paartalbahnstrecke am Mittwochabend. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstag. Am Mittwoch war zunächst von einem Notarzteinsatz berichtet worden.

    Gegen 18 Uhr wurde laut Polizei eine Frau am Gleis beim Aichacher Stadtteil Sulzbach von einem Zug erfasst. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unfallgeschehen aus. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

    Bahnstrecke etwa anderthalb Stunden gesperrt

    Die Bahnstrecke der Paartalbahn war zwischen Dasing und Aichach etwa anderthalb Stunden gesperrt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Ingolstadt-Hauptbahnhof in beide Richtungen. (bac)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden