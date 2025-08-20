Icon Menü
Tödliches Autorennen bei Petersdorf: Anklage gegen zwei junge Männer

Aichach-Friedberg

23-Jähriger stirbt bei illegalem Autorennen – Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Fahrer

Im Oktober 2024 stirbt auf der Staatsstraße bei Petersdorf ein 23-Jähriger. Der Unfall könnte nun juristische Konsequenzen für zwei damals 19 Jahre alte Männer haben.
Von Carmen Jung und Ute Krogull
    Dieses Auto prallte in der Nacht zum 6. Oktober vergangenen Jahres auf der Staatsstraße 2035 bei Petersdorf gegen einen Baum. Der 23-jährige Beifahrer starb. Foto: Carmen Jung (Archivbild)

    Es war ein Verkehrsunfall, der auch erfahrene Rettungskräfte an ihre Grenzen brachte: In der Nacht zum 6. Oktober vergangenen Jahres kam auf der Staatsstraße 2035 bei Petersdorf ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ums Leben. Er saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, das ein 19-Jähriger gesteuert hatte. Die Polizei ging schon am Tag danach davon aus, dass dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen war. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat sich diese Einschätzung im Laufe der Ermittlungen bestätigt. Der Unfall wirft die Frage auf: Gibt es im Landkreis ein Problem mit illegalen Autorennen oder war das eine Ausnahmeerscheinung?

