Beifahrer (23) stirbt bei illegalem Autorennen: Prozesstermin steht fest

Dieser tödliche Verkehrsunfall hat viele Menschen erschüttert. Er liegt inzwischen fast genau ein Jahr zurück: In der Nacht zum 6. Oktober vergangenen Jahres kam auf der Staatsstraße 2035 bei Petersdorf ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ums Leben. Aus Sicht von Polizei und Staatsanwaltschaft war ein illegales Autorennen die Ursache für den tödlichen Unfall. Deswegen drohen zwei jungen Männern nun strafrechtliche Konsequenzen.

Jeder der beiden damals 19 Jahre alten Männer saß in der Unglücksnacht am Steuer eines hochmotorisierten Autos. Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden rasten beide mit deutlich überhöhtem Tempo in Richtung Affing. Der 23-jährige Beifahrer im zweiten Wagen bezahlte die rasante Fahrt mit seinem Leben.

Der 19-jährige Fahrer des Unfallautos, der aus dem Landkreis Günzburg kommt, hatte kurz nach Mitternacht in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW verloren. Dieser geriet zunächst rechts ins Bankett und schleuderte dann quer über die Straße gegen einen Baum. Das Auto fing bei dem Aufprall Feuer. Für den 23-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 19-Jährige am Steuer überlebte den heftigen Aufprall mit schweren Verletzungen.

Vor dem tödlichen Unfall überholen die jungen Männer rasant

Schon am Tag danach war die Polizei von einem verbotenen Autorennen ausgegangen. Denn ihr war bekannt, dass vor dem Unfallwagen in gleicher Richtung ein BMW unterwegs war. Am Steuer saß ein Bekannter des Unfallfahrers. Laut Polizei hatten beide Autos im Vorfeld des Unfalls ein anderes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Es folgten Monate der Ermittlungen. Ein Sachverständiger fertigte, wie bei so schweren Unfällen üblich, ein Gutachten an. Die Staatsanwaltschaft sah schließlich die anfängliche Einschätzung der Polizei bestätigt und erhob im August Anklage gegen die beiden damals 19-jährigen Fahrer. Ihnen wirft sie ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vor. Beim Unfallfahrer steht zusätzlich der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum.

Für diese Vorwürfe müssen sich die jungen Männer bald verantworten. Denn das Amtsgericht Aichach hat die Anklage der Staatsanwaltschaft mittlerweile zur Hauptverhandlung zugelassen. Das teilte Pressesprecher Peter Grünes auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das Verfahren wird aufgrund des Alters der Angeklagten vor dem Jugendschöffengericht stattfinden. Weitere Details, etwa die Anzahl der Zeugen oder ob es Nebenkläger geben wird, nannte das Gericht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Den Termin allerdings schon: Die Verhandlung wird am 2. Dezember stattfinden.