Tödtenried

vor 3 Min.

Tödtenried feiert den 300. Geburtstag seiner Pfarrkirche

Innenraum der Pfarrkirche St. Katharina in Tödtenried mit Haupt- und Nebenaltar, die bis heute so erhalten geblieben sind.

Plus 1722 beginnt in Tödtenried der Bau der Pfarrkirche. Zur Einweihung elf Jahre später kommt der Bischof. Auch zum Fest am Sonntag wird hoher Besuch erwartet.

Artikel anhören Shape

Im Jahr 1722 wurde mit der Errichtung der Pfarrkirche von Tödtenried begonnen. Den 300. Geburtstag seiner Kirche, die nach elf Jahren 1733 eingeweiht wurde, wird der Sielenbacher Ortsteil gebührend feiern. Zum Jubiläumsfest am Sonntag, 24. September, erwarten die Tödtenriederinnen und Tödtenrieder hohen kirchlichen Besuch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .