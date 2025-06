Wallfahrt der Pfarrei Tödtenried-Kiemertshofen nach Geiselwies

Einer alten Tradition folgend hält die Pfarrei Tödtentenried-Kiemertshofen auch wieder 2025 am Fronleichnamstag ihre Wallfahrt nach Geiselwies ab. Dabei ziehen die Gläubigen an diesem Tag zu Fuß von Kiemertshofen und per Rad von Tödtenried in die idyllisch gelegene Kapelle zu Geiselwies, um dort zu Ehren der Gottesmutter eine Maiandacht mit Gebet und Gesang abzuhalten. Anschließend wurde im Obsthof Mahl bei Kaffee und Kuchen der Zusammenhalt und die Geselligkeit der Pfarrei gepflegt.

