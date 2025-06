Kühbacher freuen sich über Kaiserwetter beim Marktfest

Einmal im Jahr verwandelt sich der Kühbacher Marktplatz in eine kulinarische Flaniermeile und wird zum Treffpunkt für Jung und Alt – ein Ort, an dem Geselligkeit, Genuss und Tradition im Mittelpunkt stehen. Und zwar immer dann, wenn Marktfest ist. Nach dem Wetterpech im vergangenen Jahr war die Freude diesmal umso größer. Den Kühbacherinnen und Kühbachern war Kaiserwetter beschieden.

Ihr Losglück versuchten die kleinen und großen Gäste am Stand des Schul-Fördervereins „Die Brücke". Foto: Helene Monzer

So konnte das Marktfest bei besten Bedingungen in gewohnter Herzlichkeit gefeiert werden. Zahlreiche Gäste kamen am späten Samstagnachmittag in den Ortsmittelpunkt, um in fröhlicher Runde gemeinsam zu feiern und die lebendige Gemeinschaft zu erleben, die das Fest zum alljährlichen Höhepunkt macht.

Zum Auftakt begrüßte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher die Gäste, darunter Altbürgermeister Johann Lotterschmid mit Gattin und Johann Krammer mit Gattin. Er zeigte sich sichtlich erfreut über den Zusammenhalt und das hervorragende Miteinander in der Marktgemeinde Kühbach mit seinen Ortsteilen. Das Marktfest, das längst fester Bestandteil des örtlichen Veranstaltungskalenders ist, überzeugte mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein und kulinarischen Köstlichkeiten bis in die späten Abendstunden.

Der Musikverein macht Stimmung beim Marktfest

Für musikalische Höhepunkte war der Musikverein Kühbach unter Leitung von Roland Bell zuständig, der mit einem vielfältigen Repertoire für beste Unterhaltung sorgte und das Fest stimmungsvoll untermalte.

Der Kühbacher Musikverein sorgte für musikalische Stimmung beim Marktfest. Foto: Helene Monzer

Auch das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen. So gab es am Stand der Feuerwehr Crêpes und Desperados, und die Feuerwehr Unterbernbach verwöhnte mit Wildburgern. Currywurst mit Pommes, Grillwürste und Steaksemmeln servierte die Feuerwehr Stockensau. Der MSC Kühbach bot Gyros, Bier, Schnaps und Aperol. Die Pfarrei St. Magnus versorgte die Gäste mit Schnaps und Weinschorle. Der TSV Kühbach schenkte Bier und Weizen aus. Erfrischendes Eis hatte die Familie Schrittenlocher im Angebot. Die Fischerfreunde bereiteten traditionell Steckerlfisch zu, und die Vereinigten Schützen boten Wein und Mixgetränke an. Die Metzgerei Rupp verwöhnte mit herzhaftem Rollbraten.

Der TSV Kühbach schenkte beim Marktfest aus. Foto: Helene Monzer

Für die jungen Gäste war einiges geboten. So sorgte die Feuerwehrjungend mit Torwandschießen und Wasserspritzen auf einen Drachen für Abwechslung. Auch das Kinderkarussell von Andreas Krems war bei den Kleinen heiß begehrt. Ebenso wie die leichten Figuren von Luftballonkünstler Wolfgang Hagen, den die Sparkasse Altbayern sponserte. Beim Losstand des Fördervereins „Die Brücke“ der örtlichen Schule herrschte reges Treiben. Hier konnte jeder mit ein bisschen Glück einen tollen Gewinn ergattern.