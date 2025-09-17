Toni Schoder feiert seinen 60. Geburtstag zusammen mit den „Leahadern“

Dieser Donnerstag wird für Toni Schoder etwas anders verlaufen als ein üblicher Arbeitstag. Inchenhofens Bürgermeister feiert an diesem Tag seinen 60. Geburtstag. In seinem Büro im Rathaus werden ihn die Mitarbeiter deshalb nur kurz sehen. Unter anderem deshalb, weil er noch letzte Vorbereitungen für die Feier mit seinen „Leahadern“ im neuen Feuerwehrhaus trifft. Dort kann ab 15 Uhr jeder, der möchte, mit dem Bürgermeister auf seinen runden Geburtstag anstoßen.

Für die Gemeindepolitik begann Schoder sich erst zu interessieren, als der Bürgerentscheid über einen haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister anstand. Bis dahin war er, anders als sein Bruder Heinrich Schoder, im Marktgemeinderat nicht vertreten. Als der 60-Jährige vor fünf Jahren für das Amt des Bürgermeisters kandidierte, sagte er: „Niemand ist als Bürgermeister geboren. Jeder muss da reinfinden.“ Inzwischen ist er in seinem neuen Beruf angekommen. Nach dem Abitur hatte Schoder Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Rechnungswesen studiert. Der Vater dreier erwachsener Kinder war Leiter Controlling für drei Standorte in Deutschland von Pfeifer Holz in Unterbernbach (Markt Kühbach). In dieser Funktion erstellte er zum Beispiel die Jahresplanung für die einzelnen Unternehmen. Eine Erfahrung, die ihm in seinem Amt zugutekommt.

Das sind die großen Projekte in der Amtszeit von Toni Schoder in Inchenhofen

Im Laufe seiner Amtszeit hat er eine Reihe von großen Projekten in Angriff genommen. Dazu gehören zum Beispiel die Kanalsanierung in der Gemeinde, der Glasfaserausbau, die Ausweisung von neuen Baugebieten oder die Erweiterung des Gewerbegebiets. Ein langjähriges Projekt ist das Gemeindeentwicklungskonzept, für das der Gemeinderat kürzlich einen Aktionsplan zur Umsetzung erster Maßnahmen beschlossen hat. Wichtig war und ist dem Bürgermeister sowohl Transparenz als auch die Förderung der dörflichen Gemeinschaft.

Privat ist der 60-Jährige ein sehr sportlicher Mensch. Beim TSV Inchenhofen spielte er von Jugend an Fußball, ist dort Schriftführer und Abteilungsleiter. „Sport hat mich immer geprägt“, sagt er über sich selbst und sieht sich als einen ausgesprochenen Teamplayer: „Ich lege Wert darauf, dass alle mitgenommen werden.“ Die Fußballschuhe hat er inzwischen gegen den Tennisschläger getauscht. Vor allem das Radfahren ist ein großes Hobby von ihm. Seit 2010 macht er zusammen mit seiner Radlergruppe, der etwa 20 bis 25 Personen angehören, einmal jährlich eine mehrtägige Radtour. Die erste Tour hatte die Gruppe nach Rom geführt. Auch in Prag oder Frankreich waren die Radler schon. „Wir waren schon an vielen schönen Orten“, erzählt Schoder. Für ihn ist die Gruppe ein Gegenpol zu seinem Bürgermeisteramt. „Ich bin dann einer von vielen.“ Vor kurzem war er zusammen mit seiner Frau Gerda in Slowenien, wo die beiden ein paar Tage lang im Soca-Tal in die Pedale traten. Ohne E-Unterstützung.

Am Donnerstagnachmittag dreht sich alles um den 60. Geburtstag. Ab 15 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger zu Kaffee, Kuchen, einem Imbiss und Getränken ins Feuerwehrhaus eingeladen. Angekündigt haben sich unter anderem schon der Musikverein oder die Fußballer des TSV. Mit seinen Radfahrfreunden will Schoder in seinen Geburtstag hineinfeiern.