Zehn Tipps: Die schönsten Orte für ein erstes Date im Landkreis Aichach-Friedberg

Radersdorfer See (Gemeinde Kühbach):

Bei einem Picknick

am Radersdorfer See

hat es bei einer Leserin gefunkt. Sie und ihr Partner unterhielten sich damals so lange, bis fast keine anderen Menschen mehr da waren. Das Picknick rührten sie nicht einmal an, weil sie so vertieft in ihr Gespräch waren. Mittlerweile haben die beiden ein Haus gebaut und verabreden sich jedes Jahr, an dem Tag ihres ersten Dates, am See und picknicken.